У стелы «Иркутск — город трудовой доблести» прошел торжественный митинг

У стелы «Иркутск — город трудовой доблести» собрались сотни горожан.
В мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, заместитель председателя правительства, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков, мэр Иркутска Руслан Болотов, заместитель начальника Иркутского территориального гарнизона по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Гришин, депутаты Заксобрания и Думы города, представители дипломатического корпуса, почетные граждане, ветераны, общественники, партийцы «Единой России», юнармейцы и молодогвардейцы, студенты и школьники.
По традиции праздник начался с выноса знамен. Прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра.
«Уже стало доброй традицией встречать 1 Мая здесь — у стелы “Город трудовой доблести”. Почетного звания Иркутск был удостоен по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Это знак уважения всем жителям Иркутской области и их подвигу: в тяжелейших условиях, превозмогая собственные силы, они делали все ради Победы. Сегодня мы не только отдаем дань уважения старшему поколению, но и чествуем земляков, которые на передовой защищают нашу страну, а также всех, кто оказывает им поддержку, находясь в тылу. Всех с праздником!», — обратился к собравшимся Игорь Кобзев.
«В первую очередь для всех нас Первомай — праздник мира. Мы помним, что именно в эти дни 81 год назад над Рейхстагом взвилось Знамя Победы. Для нас всех это святой, сакральный праздник. Но появился он в нашей истории и закрепился, потому что мы всегда были вместе, всегда плечом к плечу, фронт и тыл, люди, которые носят форму, и люди, которые стоят у станков. Низкий поклон всем ветеранам. Мы собрались, чтобы почтить память, отдать дань уважения и вспомнить наши славные традиции. Всех с праздником, мира нам и победы!», — сказал Руслан Болотов.
В завершение мероприятия впервые была исполнена песня «Город доблести трудовой». Как сообщает пресс-служба мэрии, слова и музыку для нее написали иркутяне Александр Новиков, Антон Титков и Александр Воронин. Также был запущен дымовой салют в цветах российского триколора.