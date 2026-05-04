РИА Новости: Бойцы ВСУ просили товарищей убить их из-за нехватки еды и воды

Военные Вооруженных сил Украины просили своих сослуживцев «обнулить» их, поскольку на позициях в Запорожской области у них нет еды и воды. Это следует из радиоперехвата, который оказался в распоряжении РИА Новости.
На записи один из украинских бойцов высказывает возмущение своему командиру о тяжелых условиях службы.
— Сослуживцы сами меня умоляют «обнулить» их. Они сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает, — заявил солдат ВСУ командиру с позывным «Азот».
Командир ответил ему, что сейчас у их подразделения проблема с дронами, поэтому они не могут доставить на передовую посылки с едой. Также в перехвате агентства говорится, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.
2 мая в российских силовых структурах сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный конфликт среди военных ВСУ. По их данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Шапковка, где в сводном штурмовом подразделении, сформированном из бойцов разных бригад, возник мятеж. Во время столкновения был убит заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко.