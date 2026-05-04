Вакцинация, правильная одежда и выбор места для прогулки: ВОЗ рассказала, как избежать укусов клещей

В большинстве областей России наблюдается сезон пиковой активности клещей. В связи с этим ВОЗ дала жителям рекомендации. Чтобы обезопасить себя от клещей, Организация советует носить светлую одежду с длинным рукавом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский офис ВОЗ.
Кроме того, некоторые могут прибегнуть к вакцинации. Этот вариант рекомендован тем, кто работает на открытом воздухе. Организация также напоминает, что после прогулок важно осматривать себя, детей и домашних животных.
«ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки)» — говорится в сообщении российского офиса ВОЗ.
Тем временем в Атлантике случилось ЧП. Специалисты зафиксировали возможную вспышку хантавируса. От нее могли погибнуть не менее трех человек, отмечает ВОЗ.