Поезд Победы проедет по Хабаровску и Владивостоку перед 9 Мая

В преддверии Дня Победы Хабаровск и Владивосток увидят на своих путях то, что обычно можно встретить только в кинохронике. Ретропоезда с паровозами во главе, отреставрированными вагонами и платформами с военной техникой выйдут на маршруты, чтобы напомнить о мае 1945 года. Дальневосточная железная дорога подготовила праздничные составы, и каждый желающий сможет увидеть их своими глазами.
В составах будут пассажирские вагоны для ветеранов, а также платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны. Для тех, кто помнит рассказы дедов, и для тех, кто только открывает для себя историю, это шанс в буквальном смысле прикоснуться к прошлому. Зенитки, пулеметы, полевая форма, каски — все это займет свое место на железнодорожных платформах и проедет по главным станциям двух городов.
7 мая ретропоезд отправится из Хабаровска: старт назначен на 10:10 утра от станции Хабаровск-1. Через двадцать минут, в 10:30, состав прибудет на Хабаровск-2. На конечной станции пройдут выступления творческих коллективов и торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.
8 мая эстафету подхватит Владивосток, где поезд отправится от платформы Луговая в 10:40, сделает короткую остановку на Военном шоссе и прибудет на вокзал Владивостока в 11:22.