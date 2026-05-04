Ванинский район Хабаровского края присоединился к проекту «Молочная кухня»

Проект «Молочная кухня», инициированный губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, заработал в Ванинском муниципальном районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива главы региона подразумевает возмещение части затрат на приобретение нескольких видов молочной продукции.
По информации пресс-службы администрации муниципалитета, проект направлен на поддержку малоимущих беременных женщин, проживающих на территории Хабаровского края. Инициатива предполагает денежную компенсацию расходов на покупку молока, кефира, творога и сметаны на сумму 3500 рублей в месяц. Возмещение доступно вплоть до рождения ребёнка.
— Чтобы стать участником проекта «Молочная кухня» беременным женщинам необходимо встать на учет в медицинской организации в связи с беременностью и обратиться в отдел социальной поддержки населения для признания их нуждающимися и подтверждения статуса участника проекта, — отметили в администрации Ванинского района.
Для получения компенсации участницам проекта при совершении покупок необходимо использовать банковскую карту национальной платёжной системы «МИР» любого банка, официально работающего на территории Российской Федерации. Учёт расходов производится автоматически. Компенсация выплачивается в месяце, следующем за месяцем покупки.
Реализация молочных продуктов местных производителей малоимущим беременным женщинам в рамках губернаторского социального проекта организована в магазине «Сластёна», который расположен на улице Пятая линия, д. 1 в рабочем посёлке Ванино.