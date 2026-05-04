19-летняя хабаровчанка поверила мошенникам и забрала у родителей 4 млн рублей

В конце апреля студентке вуза позвонил неизвестный и сказал, что для нее есть посылка, но нужно назвать код из смс. Девушка поверила — в итоге ее аккаунт на госуслугах оказался взломан. После началось запугивание «сотрудниками силового ведомства». Мошенники заставляли девушку записывать видеособщения о том, чем она занималась в течение дня. В это время к студентке приехали родители, живущие в другом регионе. Они привезли с собой наличные — 4 млн — для покупки автомобиля. Девушка и об этом сообщила «сотрудникам силовых служб». Ей дали задание: забрать сумку с деньгами и положить их на «безопасный счет». Из-за сбоя в банкомате всю сумму сразу перевести не удалось, тогда девушке сказали везти наличные во Владивосток — она так и поступила. Возбуждено уголовное дело.