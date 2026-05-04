300 велосипедистов проехали по ЕАО в память о Победе

В Еврейской автономной области полицейские провели патриотический велопробег, посвящённый 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области полицейские провели патриотический велопробег, посвящённый 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более трёхсот человек, старт был дан в Сквере Победы, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С приветственным словом к собравшимся обратились председатель «Динамо» в ЕАО генерал майор полиции Александр Добровольский и заместитель председателя правительства ЕАО Антон Акимов. Участники преодолели маршрут от Биробиджана до посёлка Валдгейм через посёлок Птичник.

По завершении велопробега состоялся праздничный концерт с исполнением песен военных лет. Гостей встречали местные жители: они организовали полевую кухню, где угощали солдатской кашей и домашней выпечкой. Дополнительно была проведена благотворительная ярмарка, выручка от которой пойдёт на поддержку участников специальной военной операции.

Безопасность на маршруте обеспечивали сотрудники полиции и экипажи Госавтоинспекции — они сопровождали колонну и регулировали движение транспорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru