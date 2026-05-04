Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа празднования 9 мая во Владивостоке

Во Владивостоке подготовили масштабную программу: парад на Светланской, праздничные концерты на центральной площади и Корабельной набережной, акцию «Солдатская каша», физкультурный «Рекорд Победы» и вечерний фейерверк.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В субботу, 9 мая 2026 года, Владивосток вместе со всей страной отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Город подготовил насыщенную программу мероприятий, включающую военный парад, концерты, театральные постановки, фестиваль патриотического кино и фейерверк. Памятные мероприятия начнутся за неделю до праздника и продлятся до 11 мая.

Программа празднования

5 мая

  • Фестиваль патриотического кино на площади Борцов Революции (20:00—22:00).

6 мая

  • Торжественные мероприятия и митинг в Парке Победы (первая половина дня).

  • Театральный фестиваль и показ спектакля «Капитаны» на центральной площади (18:00—20:00).

7 мая

  • Митинги, концерты и акция «Славе не меркнуть. Портрет героя» на центральной площади (20:00).

8 мая

  • Праздник у ретропоезда «Победа» на железнодорожном вокзале (12:00).

  • Концертная программа «Музыка Победы» в посёлке Трудовое и селе Береговое (12:00—17:00).

  • Сокращённый рабочий день для большинства работников.

9 мая — День Победы

  • Парад войск и военной техники на улице Светланской (10:00).

  • Акция «Солдатская каша» в Адмиральском сквере (11:00).

  • Физкультурное мероприятие «Рекорд Победы» в сквере имени Суханова (11:00).

  • Концерт «О героях былых времён» на Корабельной набережной (11:15).

  • Большая праздничная программа на центральной площади (12:00—22:00).

  • Концерт «Приморские струны» в Театральном сквере (14:00).

  • Праздничный фейерверк (завершение программы).

  • Отдельные концертные программы на острове Попова, острове Русский и в посёлке Трудовое (11:00).

Украшение города

Во Владивостоке будет установлено 836 световых конструкций, включая 797 световых консолей для опор освещения, 24 растяжки над пешеходными переходами и три надписи «ПОБЕДА» в ключевых местах города. Работы ведёт АО «ВПЭС».

Акции, выплаты и память

В торговых центрах и общественных пространствах проходят акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская лента», ветеранам войны будут произведены праздничные выплаты.

Шествие «Бессмертный полк» пока не включено в программу, но формат акции может быть изменён из соображений безопасности.

22 июня в 11:00 состоится акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.

Заключение

День Победы во Владивостоке обещает быть ярким, многолюдным и пронизанным духом патриотизма. Власти напоминают о возможных изменениях в программе из-за соображений безопасности, но главное остаётся неизменным: 9 мая — день, когда мы говорим «спасибо» ветеранам и вспоминаем о великом подвиге народа.