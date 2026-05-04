Программа празднования 9 мая во Владивостоке

В субботу, 9 мая 2026 года, Владивосток вместе со всей страной отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Город подготовил насыщенную программу мероприятий, включающую военный парад, концерты, театральные постановки, фестиваль патриотического кино и фейерверк. Памятные мероприятия начнутся за неделю до праздника и продлятся до 11 мая.
Программа празднования
5 мая
Фестиваль патриотического кино на площади Борцов Революции (
20:00—22:00).
6 мая
Торжественные мероприятия и митинг в Парке Победы (первая половина дня).
Театральный фестиваль и показ спектакля «Капитаны» на центральной площади (
18:00—20:00).
7 мая
Митинги, концерты и акция «Славе не меркнуть. Портрет героя» на центральной площади (20:00).
8 мая
Праздник у ретропоезда «Победа» на железнодорожном вокзале (12:00).
Концертная программа «Музыка Победы» в посёлке Трудовое и селе Береговое (
12:00—17:00).
Сокращённый рабочий день для большинства работников.
9 мая — День Победы
Парад войск и военной техники на улице Светланской (10:00).
Акция «Солдатская каша» в Адмиральском сквере (11:00).
Физкультурное мероприятие «Рекорд Победы» в сквере имени Суханова (11:00).
Концерт «О героях былых времён» на Корабельной набережной (11:15).
Большая праздничная программа на центральной площади (
12:00—22:00).
Концерт «Приморские струны» в Театральном сквере (14:00).
Праздничный фейерверк (завершение программы).
Отдельные концертные программы на острове Попова, острове Русский и в посёлке Трудовое (11:00).
Украшение города
Во Владивостоке будет установлено 836 световых конструкций, включая 797 световых консолей для опор освещения, 24 растяжки над пешеходными переходами и три надписи «ПОБЕДА» в ключевых местах города. Работы ведёт АО «ВПЭС».
Акции, выплаты и память
В торговых центрах и общественных пространствах проходят акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская лента», ветеранам войны будут произведены праздничные выплаты.
Шествие «Бессмертный полк» пока не включено в программу, но формат акции может быть изменён из соображений безопасности.
22 июня в 11:00 состоится акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.
Заключение
День Победы во Владивостоке обещает быть ярким, многолюдным и пронизанным духом патриотизма. Власти напоминают о возможных изменениях в программе из-за соображений безопасности, но главное остаётся неизменным: 9 мая — день, когда мы говорим «спасибо» ветеранам и вспоминаем о великом подвиге народа.