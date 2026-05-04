Как дети и родители в Хабаровске готовятся к ЕГЭ

До главного экзаменационного рубежа остаются считанные недели, и Хабаровск, как и вся страна, входит в горячую фазу подготовки к ЕГЭ. Для кого-то это время собранности и методичного повторения пройденного, для кого-то — бессонные ночи в обнимку с учебниками и бланками заданий. В управлении образования города фиксируют рост числа выпускников, смену приоритетов в выборе предметов и усиливают меры безопасности. А заодно приходят к неожиданному выводу: готовить к экзамену нужно не только детей, но и их родителей. Как город встречает ЕГЭ-2026, сколько одиннадцатиклассников выйдет на финишную прямую и почему атмосфера в доме порой важнее репетитора — в материале hab.aif.ru.
Цифры, предметы и новый тренд.
В этом году сдавать единый государственный экзамен в Хабаровске будут около 2800 выпускников муниципальных школ. Это примерно на три сотни больше, чем в прошлом сезоне. Как пояснила hab.aif.ru начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, рост связан с демографическим скачком тех лет, когда нынешние одиннадцатиклассники только появились на свет. Волна эта пока не спадает: в следующем году цифры ожидаются примерно на том же уровне, и лишь затем начнется постепенное снижение.
Что касается выбора предметов, то здесь фиксируется отчетливый разворот в сторону технических и естественнонаучных дисциплин. Профильную математику дети стали выбирать заметно чаще, и это, по словам Матвеенковой, прямое следствие запроса на инженерные и IT-специальности в вузах. Информатика и физика уверенно подтягиваются к верхним строчкам рейтинга. Химия тоже потихоньку прибавляет: сказывается стабильно высокий конкурс в медицинские университеты.
«Думали, что в этом году обществознания будет гораздо меньше, но пока этого не произошло, потому что вузы еще принимают его как один из основных экзаменов. Со следующего года многие переходят чисто на профильные предметы, и если, допустим, специальность техническая, то обществознание там даваться уже не будет», — рассказала Татьяна Матвеенкова.
Так что нынешний выпуск — последний, кто массово штурмует этот предмет по инерции. Дальше начнется эпоха физики и информатики.
Безопасность без компромиссов.
Меры безопасности в пунктах проведения экзаменов в этом году стали строже, и это решение продиктовано общей ситуацией в стране. Каждый пункт охраняется сотрудником полиции, который присутствует на объекте до последней минуты экзамена. Понятно, что провести кинолога с собакой через все 22 пункта физически невозможно, поэтому основной упор сделан на предварительный осмотр и опечатывание помещений. Вечером накануне экзамена все аудитории тщательно проверяются, двери опечатываются, и утром организаторы первым делом смотрят, не нарушена ли пломба. Это гарантия того, что за ночь в кабинет никто не заходил и никаких посторонних предметов не приносил.
Технологическая сторона тоже совершенствуется. В городе продолжают применять две относительно новые процедуры: получение экзаменационных материалов по защищенным каналам интернета и сканирование бланков прямо в аудитории сразу после завершения работы. Для выпускника это означает, что человеческий фактор при передаче и обработке результатов сводится к минимуму. А вот что касается изменений в системе оценивания, то они, по словам Матвеенковой, хоть и есть, но носят сугубо внутренний характер и на баллы конкретного школьника никак не влияют.
Стресс, бессонница и родительские нервы.
Пока чиновники отлаживают протоколы безопасности, в семьях выпускников кипят совсем другие страсти. Здесь подготовка к ЕГЭ — это не только про конспекты и пробники, но и про колоссальное психологическое напряжение, которое накрывает и детей, и взрослых. Как и каждый год, хабаровские родители делятся на два условных лагеря.
«Честно, я уже устала бояться», — признается hab.aif.ru Ирина, мама одиннадцатиклассника из Индустриального района. Ее сын планирует поступать на инженера, взял профильную математику и физику, и с зимы живет в режиме репетиторов и бесконечных задач. «Он может сидеть до двух ночи, а потом утром встает разбитый. Я уже боюсь за его здоровье. Пытаюсь уговорить ложиться раньше, но он твердит, что ничего не успевает. И я верю, потому что объем материала реально огромный. Еще и физика — предмет сложный», — говорит она. Знакомая картина для тысяч семей, где выпускной класс превращается в марафон с очень туманным финишем.
Совсем иначе настроена Наталья, мама будущей медалистки из Центрального района. Ее дочь выбрала химию и биологию, метит в медицинский и готовится по четкому графику без истерик и ночных бдений.
«Она у меня девочка собранная, с репетитором занимается два раза в неделю, остальное — сама. Я ей сразу сказала не доводить себя до нервного срыва. Мы с мужем стараемся дома даже не обсуждать лишний раз баллы и проходные, чтобы не нагнетать. Будь что будет», — делится Наталья с hab.aif.ru.
Подушка комфорта.
В управлении образования уверены, что паника и тревога в семье — это такой же враг хороших баллов, как и пробелы в знаниях. Поэтому школьные психологи в этом году получили четкую установку: работать не только с детьми, но и с родителями. В их должностных обязанностях теперь прямо прописано сопровождение выпускных классов. В течение года проводятся встречи с привлечением психологов, где взрослым объясняют, как разговаривать с ребенком накануне экзамена, как правильно поддерживать и каких фраз лучше избегать, чтобы не усилить стресс.
Отдельная история — акция «Сдаем ЕГЭ вместе», которая прошла в Хабаровске в десятый раз. Взрослые на несколько часов меняются местами с детьми, проходят через все формальные процедуры и пишут сокращенный вариант экзамена. В этом году в эксперименте участвовали всего несколько десятков человек, и, по словам Матвеенковой, эффект превзошел ожидания.
«Родители были очень довольны, задавали много вопросов организаторам прямо в аудитории. Говорили: теперь мы знаем, что рассказать нашим детям, что делать можно, а что категорически не нужно. Еще они ощутили, как один человек, который чего-то не понял или не так услышал, начинает задавать вопросы и отвлекает всех остальных. Теряется время, теряется концентрация. Вот такие практические вещи очень помогают детям справляться с ситуацией на экзамене», — объяснила начальник управления образования.
Итогом этого эксперимента стало решение масштабировать акцию. Сегодня она проводится в одной школе и собирает условные 30−40 родителей — меньше одного процента от общего числа семей.
«Мы поняли, что нужно проводить такие акции в каждой школе в течение года для всех родителей одиннадцатиклассников. Если делать это повсеместно, эффект будет совершенно другой», — подчеркнула собеседница.
Удачи на пересдаче.
Что касается права на ошибку, то здесь механизм остается прежним. Президентские дни в июле дадут выпускнику возможность пересдать один предмет по выбору, если результат его категорически не устраивает. Муссируемая в публичном поле инициатива одного из депутатов о том, чтобы разрешить пересдачу двух предметов, в этом году точно не пройдет. Татьяна Матвеенкова допускает, что к этой идее могут вернуться в будущем, но нынешним выпускникам ориентироваться нужно на текущие правила: одна попытка, и точка.
Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Для тех, кто получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрены дополнительные сентябрьские сроки. Так что шанс исправить ситуацию есть даже у тех, кто споткнулся о русский язык или базовую математику. Главное, о чем просят педагоги, психологи и даже чиновники: не превращать экзамен в вопрос жизни и смерти, а также помнить, что за цифрами в итоговом протоколе стоит живой человек, которому нужны поддержка и спокойный сон — а не круглосуточная зубрежка и дрожь в коленях.