Как дети и родители в Хабаровске готовятся к ЕГЭ

«Честно, я уже устала бояться», — признается hab.aif.ru Ирина, мама одиннадцатиклассника из Индустриального района. Ее сын планирует поступать на инженера, взял профильную математику и физику, и с зимы живет в режиме репетиторов и бесконечных задач. «Он может сидеть до двух ночи, а потом утром встает разбитый. Я уже боюсь за его здоровье. Пытаюсь уговорить ложиться раньше, но он твердит, что ничего не успевает. И я верю, потому что объем материала реально огромный. Еще и физика — предмет сложный», — говорит она. Знакомая картина для тысяч семей, где выпускной класс превращается в марафон с очень туманным финишем.