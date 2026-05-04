Народные приметы на 5 мая: чего нельзя делать в Луков день?

5 мая Церковь чтит память апостола Луки, в народном календаре — Луков день. На Руси в это время было принято сажать лук и проводить обряды на богатство. При этом запрещалось надевать темные вещи, есть картошку и шуметь во время уборки. Расскажем, как было принято вести себя в старину, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Народные приметы на 5 мая: что нельзя делать.
Согласно народным поверьям, 5 мая ни в коем случае не следует печь блины и варить кисель. Эти блюда, считавшиеся поминальными, якобы могли привлечь в дом траур. По этой же причине в Луков день запрещалось надевать черные вещи.
С постели разрешается вставать только с правой ноги, чтобы удачи не лишиться. Перед выходом на улицу необходимо посмотреться в зеркало: если карманы вывернуты наизнанку, денег не будет до конца года, а если волосы растрепаны — в любви не будет счастья.
Чтобы не лишиться своих накоплений, 5 мая не нужно хвастаться своими доходами. Так можно привлечь внимание воров и мошенников. Не рекомендуется заглядывать в колодец в темное время суток: если увидеть отражение звезд в воде, в семье будут проблемы с деньгами.
День не подходит для крупных покупок. Они окажутся неудачными. А вот сходить на рынок за продовольствием можно, главное — не перебирайте мелочь в карманах, а то без копейки останетесь. Во всяком случае, об этом предупреждали старцы на Руси.
Беременным женщинам в старину не советовали есть картошку 5 мая. Якобы у забывшей про это правило ребенок глупым будет.
Юным девушкам, которые еще не нашли себе кавалера, в Луков день не стоит одалживать подругам наряды и украшения. В давние времена считалось, что так можно свое счастье другим отдать.
Нельзя обедать напротив зеркала, а то в дом придет голод.
Также на Руси строго-настрого запрещали обижать животных. Наказанием за непослушание станут непрекращающиеся скандалы в доме.
Народные приметы на 5 мая: что можно делать.
В Луков день на Руси традиционно высаживали лук. Этот овощ в обязательном порядке присутствовал и на столах наших пращуров, чего с ним только не готовили! Излюбленным кушаньем в старину были пироги с луком и яйцом. Хозяюшки пекли их с запасом, чтобы не только порадовать домочадцев, но и угостить соседей.
О полезных свойствах лука люди знали еще столетия назад, поэтому считали важным съесть хотя бы кусочек 5 мая: они верили, что так защитятся от простуд и прочих хворей на целый год.
Лук использовали не только на кухне. В давние времена его наряду с чесноком называли верным средством от нечисти. Связки лука можно было увидеть в избах рядом с входной дверью. Бытовало мнение, что этот овощ отпугнет злых духов, ведьм и колдунов, не дав им проникнуть в жилище.
Также с помощью лука в старину проводили обряды на привлечение богатства. Луковицы делили на две части, прятали между ними монету, оборачивали овощ красной тканью и закапывали в огороде в полночь. Считалось, что с первым урожаем деньги в дом потекут рекой.
День подходит для работы в огороде и дома. Если решите затеять уборку, мебель двигайте аккуратнее. Шум может потревожить Домового: он осерчает и перестанет вам помогать. Во всяком случае, так говорили наши пращуры.
Народные приметы о погоде на 5 мая.
Теплый солнечный день наши предки считали добрым знаком, сулящим плодородное лето и позднюю осень. Овощей и фруктов летом будет в избытке. Можно будет сделать хорошие запасы на зиму.
Если на улице внезапно похолодало, жары до июля можно не ждать. В конце мая вероятны ночные заморозки.
Гроза в этот день является предвестником богатого урожая. Овса и пшеницы получится собрать больше обычного.
Ливень с утра до вечера — предупреждение о «мокром» лете. Посевы могут погибнуть из-за обилия воды в полях.
Если ветер завывает ночью, впереди три дня ненастья.
Именинники 5 мая.
В этот день именины отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука и Федор.