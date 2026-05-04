Красноярский врач рассказал, как правильно пить апельсиновый сок

4 мая, в Международный день апельсинового сока, доцент кафедры детских болезней КрасГМУ, врач-гастроэнтеролог и диетолог Владимир Чикунов рассказал о его свойствах, а также поделился своим фирменным рецептом полезного напитка.
Эксперт отметил, что стакан (200−250 мл) апельсинового сока почти покрывает суточную потребность в витамине C и дает калий, фолиевую кислоту, немного меди и целый набор полезных флавоноидов, которые в совокупности работают как антиоксиданты, поддерживают эндотелий сосудов и иммунный ответ.
Свежевыжатый сок не проходит пастеризацию и технологическую обработку, поэтому максимально сохраняет витамины и природные биоактивные вещества — это плюс по части нутриентной насыщенности. Магазинные соки бывают прямого отжима и восстановленные из концентрата, все они проходят пастеризацию, что уменьшает часть витаминов, но обеспечивает микробиологическую безопасность и длительный срок хранения. Но в промышленном соке могут быть добавлены сахар, подсластители, стабилизаторы или ароматизаторы (особенно в нектарах и напитках), поэтому его польза сильно зависит от состава, указанного на упаковке, добавил Владимир Чикунов.
Иногда употребление апельсинового сока может нанести вред здоровью.
«Чтобы получить стакан сока, нужно 2−3 апельсина, но при этом почти вся клетчатка теряется, а сахар и калории остаются, поэтому гликемическая нагрузка и калорийность у сока выше, чем у целого фрукта. Быстроусвояемые сахара без клетчатки дают более резкий подъем глюкозы и слабее насыщают, что может быть проблемой при инсулинорезистентности, ожирении и попытках контролировать свой вес. Высокая кислотность раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, повышает риск изжоги и болевого синдрома у чувствительных людей. А ещё она деминерализует эмаль, поэтому рекомендуется обязательно прополоскать рот водой после сока. В любом случае целый апельсин выигрывает у сока: больше клетчатки, мягче сахар и лучше насыщение», — пояснил Владимир Чикунов.
Врач не рекомендует пить апельсиновый сок людям с заболеваниями ЖКТ: язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью, гастродуоденитом, рефлюксом, острым панкреатитом, воспалительными заболеваниями кишечника. При этих состояниях сок может усилить боль, изжогу и воспаление.
Есть и метаболические риски. При ожирении, преддиабете, диабете второго типа и неалкогольной жировой болезни печени избыток фруктозы и сахаров из сока без клетчатки нежелателен, поэтому суточный объем стоит жестко ограничить (обычно до 150−250 мл максимум, а часто и меньше).
Кроме того, апельсин — высокоаллергенный продукт, сок из него способен провоцировать кожные и респираторные реакции. Детям до 3 лет не рекомендуется давать апельсиновый сок, а позже врачи советуют вводить его в рацион очень малыми дозами.
Доктор Чикунов посоветовал пить всем разбавленный вариант, который уменьшает кислотность и концентрацию сахара, при этом сохраняет витамин C и флавоноиды: 100 мл свежевыжатого апельсинового сока; 100−150 мл воды или негазированной минералки; цедра апельсина или долька лимона для аромата; по желанию — 1−2 ложки мякоти (волокон) апельсина.
Он также напомнил, что соками нельзя запивать лекарства, чтобы не влиять на их всасывание и метаболизм.