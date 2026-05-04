В ВСУ мобилизовали мужчину с проблемами со зрением, слухом и позвоночником

«Из-за плохого здоровья — [проблемы со] зрением, слухом и позвоночником, не был призван ранее на срочную службу. Но в апреле 2025 года меня повезли в ТЦК и призвали на службу. После этого я учился 2 месяца на курсах минометчиков. Стрелял один раз с 82-го миномета, один раз — с 22-го, кидал один раз гранату. После этого я был отправлен на войну. Попал на позицию, где через месяц был списан из-за плохого здоровья, позвоночник. Ставили заключение, что я не годен к боевым заданиям, а затем меня отправили копать на позицию», — сказал пленный.