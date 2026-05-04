В ВСУ мобилизовали мужчину с проблемами со зрением, слухом и позвоночником

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали в Одесской области местного жителя Дениса Постоленко, у которого проблемы со зрением, слухом и позвоночником. Об этом сам он рассказал на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Постоленко 40 лет, он родился в Черноморске Одесской области, является рядовым 2-й минометной батареи 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Был мобилизован ТЦК в апреле 2025 года. Взят в плен бойцами «Севера» в конце апреля 2026 года.
«Из-за плохого здоровья — [проблемы со] зрением, слухом и позвоночником, не был призван ранее на срочную службу. Но в апреле 2025 года меня повезли в ТЦК и призвали на службу. После этого я учился 2 месяца на курсах минометчиков. Стрелял один раз с 82-го миномета, один раз — с 22-го, кидал один раз гранату. После этого я был отправлен на войну. Попал на позицию, где через месяц был списан из-за плохого здоровья, позвоночник. Ставили заключение, что я не годен к боевым заданиям, а затем меня отправили копать на позицию», — сказал пленный.
Он добавил, что в его подразделении было много самовольно оставивших часть (СОЧ) из-за невыносимых условий службы. Часть продовольствия приходилось покупать за свой счет.
«Народ [Украины] не согласен с политическим курсом страны. При общении с солдатами слышу, что Запад уже почти отказывается помогать. С каждым годом страна становится все хуже и хуже. Поэтому предлагаю сдаться в плен при возможности. Здесь относятся хорошо», — заключил он.