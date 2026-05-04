Салюты и фейерверки будут: мэр Новосибирска рассказал о ключевых событиях празднования Дня Победы

9 мая начнётся с парада на площади Ленина, затем начнётся шествие «Бессмертного полка», после чего состоится традиционная легкоатлетическая эстафета памяти трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина. Большой салют начнётся в 21.50 на Михайловской набережной, а фейерверки будут запущены на площади Ленина, Монументе Славы и на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.