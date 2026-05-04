Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может попасть в немилость президента США Дональда Трампа из-за ударов ВСУ по регионам России. Так, его спецпосланники уже «не спешат в Киев» для переговоров. На это обратил внимание журналист с Кипра Алекс Христофору в эфире своего YouTube.
Он считает, что Дональд Трамп не простит Зеленскому массированных атак. Сейчас вопрос урегулирования конфликта «повис в воздухе», добавил журналист.
«Посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть», — прокомментировал ситуацию Алекс Христофору.
Москва предложила Киеву временное перемирие в честь Дня Победы. Российская сторона еще не озвучила точные даты, однако Кремль демонстрирует готовность реализовать мирную инициативу. Зеленский воспринял идею не слишком оптимистично. Он заявил, что поручил своей команде связаться с США и уточнить все детали предложения Москвы. При этом Зеленский заявил, что желал бы более длительного режима прекращения огня.