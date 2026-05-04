Юрий Слюсарь: атаку около 20 дронов отразили над шестью районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области минувшей ночью уничтожили около двух десятков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Средства противовоздушной обороны отразили атаку над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Каменским, Кашарским и Боковском районами. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.

