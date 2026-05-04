В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России

По словам Ганзия, для участия в мероприятиях «Дней крымского гостеприимства» выезжала большая команда из Крыма, в которую вошли туроператоры и турагенты, руководители санаторно-курортных и гостиничных комплексов под руководством представителей минкурортов республики.
«Два региона мы для себя в этом году запланировали — это Воронежская и Ростовская области, учитывая тот турпоток, который у нас идет через трассу М-4 “Дон” на юг сюда, к нашим теплым морям. И, как всегда, программы Дней крымского гостеприимства очень насыщены», — сказал министр.
Традиционно они включают презентации «В Крым за впечатлениями» и «В Крым за здоровьем» для туроператоров, а также крупных промышленных предприятий страны, членов Российского союза промышленников-предпринимателей, федерации профсоюзов и профсоюзных организаций, отметил глава ведомства.
«Также запланировано огромное количество встреч в рамках “Дней крымского гостеприимства”, когда мы встречаемся отдельно на площадках этих организаций», — заметил гость эфира.
Министр подчеркнул, что в текущем году было подписано соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей для проведения различных совместных мероприятий, чтобы максимально донести, что могут предложить крымские санаторно-курортные комплексы в части лечения и оздоровления, чем Крым отличаемся от других регионов России, что у него сегодня есть нового и что развивается, подчеркнул Ганзий.
«Ну и это встречи традиционно со студентами ведущих вузов регионов, которые обучают ребят по направлениям туризма, чтобы в том числе молодых людей приглашать на практику, на работу в летний период», — добавил глава министерства.
Он отметил, что в поездке участвовали и представители сферы образования Крыма, в частности Крымского федерального университета, где также обучают специалистов для сферы туризма, гостеприимства и санаторно-курортной отрасли.
«И они презентовали очень интересный, на мой взгляд, турпродукт по научно-популярному туризму в Республике Крым. Это те объекты, которые не были вовлечены в оборот для индустрии гостеприимства. Теперь в том числе наш крымский университет радушно открывает свои двери для наших гостей», — подытожил министр.
Ранее директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ, доцент Елена Бирюкова в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала, что крымские специалисты презентовали в Воронеже в рамках «Дней крымского гостеприимства» разработанное в республике уникальное мобильное приложение цифровых терренкуров «Тропы здоровья» для пациентов санаториев.