Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы места в Омской области, где уже пошли первые грибы

Омские «гриболовы» с наступлением мая активно делятся в соцсетях фотографиями первых собранных грибов. Несколько сообщений о находках появилось, в частности, в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Источник: Japonica/Общественное достояние|commons.wikimedia.org

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее омич нашел в парке Победы нетипичные для весны вешенки.

Однако в лесах региона сейчас начинается сезон сморчков и сморчковых шапочек. Так, по сообщениям грибников, сморчковая шапочка по состоянию на 1 мая только начинает появляться в лесах по Пушкинскому тракту — там одному грибнику удалось собрать «полведерка».

Другому омичу удалось собрать около трех литров грибов по Сыропятскому тракту. А вот на 3 мая урожай составил уже 7 литров.

Собирают сморчковую шапочку и в направлении Кормиловки — омичке удалось найти несколько литров.

Еще одна грибница сообщила о молоденьких сморчках по Красноярскому тракту — собрать удалось «на супчик». В Черлакском направлении тоже находят эти грибы, но автор поста отмечает, что урожай не такой большой, как в прошлом году. Едва пробиваются грибочки и в Подгородке.

Тем временем одна из участниц обсуждения рассказала, что в направлении Одесского грибов нет, при этом в кюветах — вода, а в нескольких метрах от дороги — сухо.