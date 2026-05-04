Названы места в Омской области, где уже пошли первые грибы

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее омич нашел в парке Победы нетипичные для весны вешенки.
Однако в лесах региона сейчас начинается сезон сморчков и сморчковых шапочек. Так, по сообщениям грибников, сморчковая шапочка по состоянию на 1 мая только начинает появляться в лесах по Пушкинскому тракту — там одному грибнику удалось собрать «полведерка».
Другому омичу удалось собрать около трех литров грибов по Сыропятскому тракту. А вот на 3 мая урожай составил уже 7 литров.
Собирают сморчковую шапочку и в направлении Кормиловки — омичке удалось найти несколько литров.
Еще одна грибница сообщила о молоденьких сморчках по Красноярскому тракту — собрать удалось «на супчик». В Черлакском направлении тоже находят эти грибы, но автор поста отмечает, что урожай не такой большой, как в прошлом году. Едва пробиваются грибочки и в Подгородке.
Тем временем одна из участниц обсуждения рассказала, что в направлении Одесского грибов нет, при этом в кюветах — вода, а в нескольких метрах от дороги — сухо.