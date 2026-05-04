Гладков продлил свой отпуск на две недели по рекомендации врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил свой отпуск еще на две недели по рекомендации врачей. Об этом он сообщил в понедельник, 4 мая.
— Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей, — написал глава региона в своем Telergam-канале.
Гладков сообщил о своем уходе в отпуск 16 апреля. Тогда он добавил, что исполнять обязанности губернатора будет его заместитель Александр Лоренц.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, писали, что Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост. По данным издания, ротация в регионе может произойти еще до сентябрьских выборов.
По данным СМИ, заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев рассматривается как возможный кандидат на пост главы региона. В 2015 году он был назначен заместителем командира десантно-штурмовой бригады в Туле, а с 2017 года возглавил парашютно-десантный полк в составе 106-й гвардейской дивизии. Гладков может стать послом РФ в Абхазии.