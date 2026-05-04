В Перми на улице Ижевской ограничат движение транспорта

В районе домов № 19 и № 19А проедут коммунальные раскопки.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской районе Перми на ул. Ижевской ограничат движение транспорта. В период с 4 по 18 мая на участке улицы проведут коммунальные раскопки. Энергетикам предстоит провести ремонт тепловой сети.

В компании «Т Плюс» пояснили необходимость ремонта для обеспечения надежной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. На время проведения работ сузят до одной полосы проезжую часть в районе домов № 19 и 19а на ул. Ижевской. Энергетики рекомендуют планировать маршрут движения и выбирать пути объезда.

В Перми близится завершение отопительного сезона, батареи станут холодными в домах пермяков уже в ближайшие дни. Пермские энергетики опубликовали график предстоящих гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют с 12 мая в десятках домов Свердловского района.