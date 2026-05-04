«Монреаль» победил «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У проигравших отличился Доминик Джеймс (34). Хоккеисты «Монреаля» смогли одержать победу с девятью бросками в створ, «Тампа» нанесла 29 бросков по воротам соперника.
Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Никита Кучеров («Тампа») не отметились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Монреаля». В следующем раунде команда сыграет с «Баффало» — единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.
По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.