«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом Кубка Стэнли

«Монреаль» открыл счет в конце первого периода: Ник Сузуки подставил клюшку под бросок Кейдена Гуле от синей линии, а прежде чем влететь в сетку, шайба срикошетила еще и от конька одного из игроков «Тампы». Во втором периоде команда из штата Флорида реализовала большинство: восстановил равенство Доминик Джеймс. В заключительной 20-минутке «Монреаль» добился победы: гол на выход в следующий круг на счету Алекса Ньюхука. Он поразил цель с отрицательного угла.