Пенсионерке из Партизанска вернули миллион рублей, который она отдала мошенникам

66-летняя жительница Партизанска попалась на классическую уловку мошенников — увидела в интернете рекламу о неплохом доходе на инвестициях. Женщина поверила в хороший заработок без усилий и сама позвонила по номеру в объявлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мошенники быстро вошли в доверие, предложили установить специальное приложение и инвестировать накопления. Доверчивая дама перевела им больше миллиона рублей, причем крупная сумма была заемной — кредитной. Когда поняла, что денег не вернуть, обратилась в полицию.
Следователи вычислили владельца банковского счета, на который пришли деньги. Им оказался житель Санкт-Петербурга. Прокуратура Партизанска подала иск в Пушкинский районный суд Северной столицы и выиграла дело: миллион рублей взыщут в пользу пострадавшей.
«Поступление денег на ваш счет от жертв мошенников не делает вас “случайным” владельцем — эти средства взыскиваются через суд как неосновательное обогащение», — предупреждают в прокуратуре Приморского края.