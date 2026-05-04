Хабаровск впервые примет межрегиональные соревнования по воздушной гимнастике

Спортсменки из Хабаровского края регулярно добиваются побед на всероссийских соревнованиях в других регионах. Например, прошлой осенью Алису Ким обошла 46 гимнасток в своей возрастной категории и стала лучшей на всероссийском первенстве в дисциплине «соло-полотно» по программе 3-го спортивного разряда. Ее напарницы по региональной сборной Полина Люлько и Елизавета Типсина также вошли в топ-5 лучших гимнасток в своих дисциплинах.