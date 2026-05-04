Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск впервые примет межрегиональные соревнования по воздушной гимнастике

Оценить выступления спортсменок можно будет 7 и 8 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Краевой дворец единоборств Хабаровска примет первые для края дальневосточные соревнования по воздушной гимнастике «Дыхание тайги» (6+). Насладиться зрелищными выступлениями и поддержать спортсменов можно будет бесплатно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Спортсменки из Хабаровского края регулярно добиваются побед на всероссийских соревнованиях в других регионах. Например, прошлой осенью Алису Ким обошла 46 гимнасток в своей возрастной категории и стала лучшей на всероссийском первенстве в дисциплине «соло-полотно» по программе 3-го спортивного разряда. Ее напарницы по региональной сборной Полина Люлько и Елизавета Типсина также вошли в топ-5 лучших гимнасток в своих дисциплинах.

Развивается и соперничество внутри региона. Конкуренцию хабаровчанам составляют воспитанники студий Комсомольска-на-Амуре. Этой весной в Городе юности прошли первые городские соревнования по воздушной гимнастике. Здесь на первых стартах вниманию судей и зрителей представили 70 номеров.

В четверг и пятницу конкуренцию на лентах, воздушных полотнах и кольцах спортсменкам из Хабаровского края составят члены сборных субъектов ДФО.

Насладиться мастерским исполнением акробатических элементов зрители смогут бесплатно. Выступления пройдут в Краевом дворце единоборств (ул. Морозова Павла Леонтьевича, 138). Начало в 9:00.