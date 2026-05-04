В красноярских Солонцах начали прокладку нового водопровода

В поселке Солонцы стартовало строительство новых водопроводных сетей. Подрядчик начал работы от улицы Свободной, сообщает «ГрадВестник».
Коммуникации прокладывают методом горизонтального бурения. Он позволяет сохранить ландшафт, не повредить дороги и зеленые зоны и не создавать лишних неудобств для жителей.
Уже готово 500 метров труб и 15 комплектов колодцев. Всего предстоит провести 24 километра разводящих сетей от улицы Свободной до улицы Содружества. Воду проведут по улицам Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и другим.
Строительством занимается кемеровская фирма ООО «НОВОКУЗНЕЦКТЕХМОНТА». Работы планируют завершить к концу осени 2026 года.
Стоимость проекта — 250 миллионов рублей. Средства выделили из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
