В Омской области за сутки тушили семь лесных пожаров

В Омской области продолжается действие особого противопожарного режима. За минувшие сутки подразделения МЧС ликвидировали 18 возгораний травы и стерни, а также семь лесных пожаров. Наибольшая активность зафиксирована в Большереченском районе, где зарегистрировано три очага. По одному лесному пожару произошло в Нижнеомском, Крутинском, Кормиловском и Исилькульском районах. Всего зафиксировано 24 термоточки в десяти муниципальных образованиях.
Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на ближайшие трое суток опасных метеорологических явлений не ожидается. Погода будет характеризоваться переменной облачностью, кратковременными дождями и местами грозами. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 12 градусов, днем — от 16 до 27 градусов тепла.
Специалисты напоминают: в период особого противопожарного режима пал травы на садовых участках категорически запрещен. Рядом с каждым жилым строением необходимо иметь емкость с водой для оперативного тушения возгораний. Не следует загромождать проезды, подъезды и проходы к водоисточникам, предназначенным для пожаротушения. Важно следить за исправностью электросетей и газового оборудования, не оставлять включенные приборы без присмотра.
За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные санкции. Для граждан штраф составляет от десяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати до шестидесяти тысяч, для юридических лиц — от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.
Контроль за соблюдением режима осуществляют сотрудники МЧС, полиции и представители органов местного самоуправления. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб — 112. Своевременный вызов пожарных подразделений позволяет минимизировать ущерб и спасти имущество.