Пострадавшие от пожара в селе Красноярского края получат положенные выплаты и адресную помощь

Пострадавшим от крупного пожара жителям села Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа оказывают всю необходимую помощь по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Для 38 погорельцев, которые лишились жилья, организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. Местные власти займутся поиском жилья для пострадавших. Специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания определяют объем необходимой адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием. Также пострадавшим положены денежные выплаты. Напомним, в воскресенье, 3 мая, крупный пожар в селе Кучерово уничтожил ряд жилых домов и хозяйственных построек. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет проводят проверки и расследование.