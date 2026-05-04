В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» утром 4 мая

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пермском крае 2 мая, сообщил региональный минтербез.
Информация о введении особого режима появилась в Сети в 09:08.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жителей просят быть внимательными и сохранять спокойствие. Обо всех происшествиях рекомендуют сообщать по номеру экстренных служб — 112.
Напомним, 29 и 30 апреля Пермь дважды подвергалась атаке БПЛА. В городе взвыли сирены. На промпредприятиях начались пожары, и небо над городом стало чёрным. 1 мая начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил губернатору Дмитрию Махонину, что пожар на одной из промышленных площадок в Прикамье локализован.