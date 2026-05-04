В Башкирии в лобовом столкновении с фурой погиб 20-летний водитель

В Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Авария случилась накануне около 21:00 на 90-м километре автодороги Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток».
Как сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, 20-летний водитель за рулем Mazda выехал на встречную полосу для обгона. В этот момент он столкнулся с большегрузом Iveco, после чего его машина также задела полуприцеп грузового автомобиля МАЗ.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя обстоятельства и причины аварии.