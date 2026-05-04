Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. «Монреаль» стал последним участником второго раунда Кубка Стэнли, где сыграет с «Баффало».
Другие пары выглядят следующим образом: «Вегас» — «Анахайм», «Колорадо» — «Миннесота» и «Каролина» — «Филадельфия».
В парах «Каролина» — «Филадельфия» и «Колорадо» — «Миннесота» уже сыграны первые матчи — «Каролина» одержала победу со счетом 3:0, «Колорадо» — со счетом 9:6.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне. Финалист двух прошлых розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон» выбыл в первом раунде нынешнего плей-офф НХЛ, проиграв «Анахайму» (2−4 в серии).
