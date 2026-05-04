«Чувствовала себя плохой дочерью»: Машкова рассказала о разрыве отношений с отцом

Живущая в США актриса Мария Машкова в интервью «Голосу Берлина 97,2 FM» рассказала о разрыве отношений с отцом, Владимиром Машковым.
На протяжении беседы с YouTube-каналом Машкова избегала вопросов о звездном отце: актер раскритиковал дочь, когда она решила уехать из России.
При этом она отметила, что холодные отношения с отцом у нее установились давно. Однако Машкова рада, что смогла побороть страх и жить собственной жизнью.
— В 36 лет, имея двоих практически взрослых детей, я все еще задавала себе вопрос: «А имею ли я право?». Мы встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть? Словом, я продолжала самообвинения, чувствовала себя плохой дочерью, сделавшей недостаточно, — вспоминает актриса.
По ее словам, она не чувствовала успеха, снимаясь в крупных проектах: для нее это лишь была возможность вырваться из-под финансовой опеки семьи. Машкова добавила, что ей бы было сложнее жить, если бы она находилась на финансовом обеспечении отца.
Владимир Машков уже несколько лет не общается со своей единственной дочерью Марией. Артистка отреклась от отца и отказалась от его отчества. Теперь они находятся по разные стороны океана: в то время как Машков остается в России и проявляет свою активную гражданскую позицию, его дочь живет в Соединенных Штатах, изредка делая громкие высказывания в интервью и блоге об отношениях с отцом. Что стало причиной ссоры отца и дочери — в материале «Вечерней Москвы».