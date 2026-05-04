Дайвер встретил детеныша «Кракена» в акватории Приморья

Осьминог еще настолько мал, что едва достигает размеров ладони человека.

Источник: PrimaMedia.ru

Дайвер Сергей Труболыс встретил в районе бухты Козьмина в Приморье детеныша настоящего морского гиганта — осьминога Дофлеина. Малыш еще совсем мал, поэтому без проблем мог бы уместиться на человеческой ладони, сообщается в телеграм-канале «Красота Японского моря» (18+).

Через время детеныш станет настоящим гигантом: вес взрослой особи достигает 15 кг, а размах щупалец составляет до 4,3 метра. Обитает этот «Кракен» в Тихом океане и находится под охраной Дальневосточного морского заповедника.

Напомним, что недавно подводный видеограф Дмитрий Рудась из Приморского края встретил в акватории Владивостока взрослого осьминога Дофлеина. Животное не испугалось компании человека и позволило запечатлеть себя на камеру.