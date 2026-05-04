Дайвер встретил детеныша «Кракена» в акватории Приморья

Дайвер Сергей Труболыс встретил в районе бухты Козьмина в Приморье детеныша настоящего морского гиганта — осьминога Дофлеина. Малыш еще совсем мал, поэтому без проблем мог бы уместиться на человеческой ладони, сообщается в телеграм-канале «Красота Японского моря» (18+).