Хабаровск и Владивосток встретят Поезда Победы

В преддверии Дня Победы в Хабаровске и Владивостоке по праздничным маршрутам пройдут ретропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Праздничные составы будут состоять из пассажирских вагонов для ветеранов, вагонов с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны.
В Хабаровске Поезд Победы 7 мая проследует по маршруту Хабаровск-1 — Хабаровск-2 под тягой паровоза Ем № 3753, выпущенного в 1945 году. Локомотив не эксплуатируется с 1980 года, однако находится в хорошем состоянии и регулярно привлекается к празднованию Дня Победы.
8 мая в столице Приморья паровоз Л-4287 пройдет по маршруту Первая Речка — Гайдамак — Владивосток. Локомотив восстановили в 2016 году, и его периодически используют в составе ретро-поездов.
На конечных станциях маршрутов состоятся праздничные мероприятия, а также торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.