Хабаровск и Владивосток встретят Поезда Победы

В Хабаровске Поезд Победы 7 мая проследует по маршруту Хабаровск-1 — Хабаровск-2 под тягой паровоза Ем № 3753, выпущенного в 1945 году. Локомотив не эксплуатируется с 1980 года, однако находится в хорошем состоянии и регулярно привлекается к празднованию Дня Победы.