Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск и Владивосток встретят Поезда Победы

В преддверии Дня Победы в Хабаровске и Владивостоке по праздничным маршрутам пройдут ретропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

В преддверии Дня Победы в Хабаровске и Владивостоке по праздничным маршрутам пройдут ретропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Праздничные составы будут состоять из пассажирских вагонов для ветеранов, вагонов с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны.

В Хабаровске Поезд Победы 7 мая проследует по маршруту Хабаровск-1 — Хабаровск-2 под тягой паровоза Ем № 3753, выпущенного в 1945 году. Локомотив не эксплуатируется с 1980 года, однако находится в хорошем состоянии и регулярно привлекается к празднованию Дня Победы.

8 мая в столице Приморья паровоз Л-4287 пройдет по маршруту Первая Речка — Гайдамак — Владивосток. Локомотив восстановили в 2016 году, и его периодически используют в составе ретро-поездов.

На конечных станциях маршрутов состоятся праздничные мероприятия, а также торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.