Сразу восемь опасных китайских снеков попали под запрет в Беларуси

Опасные китайские снеки попали под запрет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать в Беларуси ряд опасных китайских снеков, включив их в Реестр опасной продукции.

Так, под запрет попали китайские соевые закуски со вкусами «Кальмар», «Креветка», «Крылышки», «Острая закуска», «Говядина», сладкий пшеничный снек в виде жареной лапши с остринкой, снек «Депутат» и соевая закуска со вкусом поджаренной и утиной кожи.

В составе это продукции белорусские специалисты выявили недопустимые пищевые добавки.

В частности, в снеках «Кальмар» нашли подсластители цикламат (Е952), сукралозу (Е955), неотам (Е961), антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316).

А в составе снеков «Депутат» кроме недопустимых пищевых добавок подсластителя сукралоза (Е955) и неотам (Е961) был еще антиокислитель трет-Бутилгидрохинон (Е319) и не включенная в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищи гардения желтая (Е164).

Продукцию запретили к ввозу и обращению в Беларуси.

