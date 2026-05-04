Сразу восемь опасных китайских снеков попали под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси ряд опасных китайских снеков, включив их в Реестр опасной продукции.
Так, под запрет попали китайские соевые закуски со вкусами «Кальмар», «Креветка», «Крылышки», «Острая закуска», «Говядина», сладкий пшеничный снек в виде жареной лапши с остринкой, снек «Депутат» и соевая закуска со вкусом поджаренной и утиной кожи.
В составе это продукции белорусские специалисты выявили недопустимые пищевые добавки.
В частности, в снеках «Кальмар» нашли подсластители цикламат (Е952), сукралозу (Е955), неотам (Е961), антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316).
А в составе снеков «Депутат» кроме недопустимых пищевых добавок подсластителя сукралоза (Е955) и неотам (Е961) был еще антиокислитель трет-Бутилгидрохинон (Е319) и не включенная в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищи гардения желтая (Е164).
Продукцию запретили к ввозу и обращению в Беларуси.
