В Калининграде в понедельник, 4 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
Сержанта Колоскова, 8, 8б; Чернышевского, 3, 9, 11, 15−26, 28−31, 31б, 34; Туркменская, 1−2, 3б; Лейтенанта Яналова, 17, 17б; Комсомольская, 51; К. Маркса, 42, 44, 46−50; Красная, 41−48, 54−56; Фестивальная аллея, 14.
С 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат на:
ул. Маяковского, 1; ул. Коммунальная, 36−38, 41; ул. Чернышевского, 27−27б, 35−35б, 38−44а, 49а, 51, 59, 61; ул. К. Маркса, 43, 62−82 В, 84−98а, 108, 110−118в; ул. Фестивальная аллея, 20; ул. Офицерская, 27; ул. Каштановая аллея, 73.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.