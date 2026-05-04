Имам из Казани посоветовал требовать, чтобы ребенок совершал намаз с 10 лет

Что касается непосредственно обязательных постулатов, в том числе намаза, то здесь имам назвал конкретные возрастные ориентиры. Как передает ИА «Татар-информ», обучать ребенка этим молитвам лучше всего с семи лет. А уже с 10 лет, подчеркнул Хайруллин, старайтесь требовать, чтобы он вместе с вами исполнял намаз. Однако он предупредил: ни в коем разе нельзя перегибать палку. «Потому что мы в первую очередь должны воспитать в ребенке любовь к уразе, к намазу, а не такое отношение: “Папа меня заставлял, мама меня заставляла”», — пояснил имам мечети «Гаиля». Иначе, когда родителя рядом не будет, ребёнок не станет совершать молитву.