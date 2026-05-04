«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче с 15 заброшенными шайбами

В первом периоде хозяева вели со счетом 3:0, к 37-й минуте они уступали 4:5, однако в итоге довели дело до победы. У «Колорадо» дубль оформил Кейл Макар, по разу отличились Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тейвз, Назем Кадри и Нейтан Маккиннон (в пустые ворота). В составе «Миннесоты» по шайбе забросили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо (в меньшинстве) и Матс Цуккарелло.