«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче с 15 заброшенными шайбами

«Колорадо Эвеланш» на своей площадке со счетом 9:6 обыграл «Миннесота Уайлд» в матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он открыл счет в серии до четырех побед.

В первом периоде хозяева вели со счетом 3:0, к 37-й минуте они уступали 4:5, однако в итоге довели дело до победы. У «Колорадо» дубль оформил Кейл Макар, по разу отличились Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тейвз, Назем Кадри и Нейтан Маккиннон (в пустые ворота). В составе «Миннесоты» по шайбе забросили Маркус Юханссон, Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо (в меньшинстве) и Матс Цуккарелло.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Его соотечественники Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров (все выступают за «Миннесоту») отдали по одному результативному пасу.

Второй матч серии пройдет в ночь на 6 мая по московскому времени в Колорадо.

Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
