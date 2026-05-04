Вирус унес жизни трех туристов: что известно о вспышке на судне, плывшем из Аргентины

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, известного как «мышиная лихорадка». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате заболевания погибли три пассажира. Также зафиксирован один подтвержденный и пять предполагаемых случаев заражения.
Среди жертв — пожилая супружеская пара из Нидерландов и женщина, чье гражданство не уточняется. Госпитализирован 69-летний гражданин Великобритании. Еще как минимум двое пассажиров ожидают изоляции. На борту судна, которое после прибытия в Кабо-Верде должно отправиться на Канарские острова, находятся около 150 туристов.
Хантавирус передается человеку от грызунов. Инфекция может привести к тяжелым осложнениям: почечной или сердечной недостаточности, отеку легких.
По данным ВОЗ, в настоящий момент проводятся дополнительные исследования, включая секвенирование вируса, пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь.
Как писал KP.RU, ранее в Китае биологи обнаружили новый вирус в сырой рыбе и креветках, способный вызывать слепоту. Патоген POH-VAU передается человеку при употреблении зараженных морепродуктов. У более чем 70% инфицированных пациентов была диагностирована персистирующая глазная гипертензия — заболевание, при котором развиваются сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В тяжелых случаях это может привести к необратимой потере зрения.
До этого эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский назвал россиянам способ передачи вируса оспы обезьян. Он рассказал, что оспа обезьян не обладает высокой заразностью и передается только при очень тесном контакте. По его словам, заболевание протекает довольно легко, за исключением случаев у людей с диагностированным ВИЧ.