Вирус унес жизни трех туристов: что известно о вспышке на судне, плывшем из Аргентины

Как писал KP.RU, ранее в Китае биологи обнаружили новый вирус в сырой рыбе и креветках, способный вызывать слепоту. Патоген POH-VAU передается человеку при употреблении зараженных морепродуктов. У более чем 70% инфицированных пациентов была диагностирована персистирующая глазная гипертензия — заболевание, при котором развиваются сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В тяжелых случаях это может привести к необратимой потере зрения.