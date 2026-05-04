В пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в пермском аэропорту «Большое Савино» 4 мая, сообщили в телеграм-канале Росавиации.

Информация о запрете на взлёт и посадку самолётов появилась в Сети в 09:18. Временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае 4 мая объявили режим «Беспилотная опасность». В региональном минтербезе заверили, что все оперативные службы находятся в полной готовности. Людям советуют быть предельно внимательными и сохранять спокойствие. Обо всех происшествиях просят сообщать по номеру экстренных служб — 112.