Приговор в отношении выжившего в Охотском море Пичугина вступил в силу

УЛАН-УДЭ, 4 мая — РИА Новости. Приговор в отношении выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море и осужденного за гибель брата и племянника Михаила Пичугина вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.
«Приговор вступил в законную силу», — заявил адвокат.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца — 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Позже на Пичугина завели дело по статьям «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «Использование заведомо подложного документа».