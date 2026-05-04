«Миннесота» рухнула в голевой перестрелке — «Колорадо» забросил девять

«Миннесота Уайлд» уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 6:9 в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
Игра с первых минут пошла в открытом ключе. «Колорадо» задал высокий темп и регулярно создавал серии атак. «Миннесота» отвечала, но не смогла стабилизировать оборону.
К середине встречи преимущество гостей стало расти. «Колорадо» реализовывал свои моменты, тогда как «Миннесота» допускала ошибки при сменах и в позиционной защите. Отставание сократить не удалось.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Матч завершился со счетом 6:9. «Миннесота» уступила в стартовой игре серии. Детали по голам уточняются.
