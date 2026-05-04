В Хабаровске повар лишилась 32 тысяч рублей при «покупке» собаки

Мошенники под видом доставки животного выманили данные карты.

В Хабаровске 36-летняя жительница Индустриального района, работающая поваром, стала жертвой интернет-мошенников при попытке «бесплатно получить собаку», сообщает hab.aif.ru.

Женщина нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о передаче собаки без оплаты и связалась с «продавцом». Тот сообщил, что находится во Владивостоке и для доставки животного в Хабаровск необходимо оплатить 5500 рублей через службу перевозки.

«Скинула ссылку для оплаты, перешла по ссылке, ввела свои реквизиты карты, после чего произошло несколько списаний денежных средств».

В результате с банковской карты женщины было списано около 32 тысяч рублей. После этого связь с «продавцом» прекратилась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, — прокомментировал Андрей Кокорин начальник УМВД России по г. Хабаровску.