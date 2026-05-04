Младенческая смертность в Новосибирске снизилась до рекордных показателей

В 2025 году в регионе появились на свет почти 24 тысячи детей. Однако статистика, обнародованная детским омбудсменом Надеждой Болтенко, содержит как обнадёживающие, так и тревожные цифры.
Всего за год родились 23 767 живых младенцев. Ещё 164 ребёнка, к сожалению, появились на свет мёртвыми. Уровень младенческой смертности составил 3,9 случая на тысячу живоpождённых. Но здесь есть позитивный момент: по сравнению с предыдущим годом, когда показатель равнялся 4,2, смертность снизилась на 7,14 процента.
Эту положительную динамику в докладе объясняют двумя главными факторами. Во-первых, в регионе успешно работает трёхуровневая система помощи беременным женщинам и новорождённым. Во-вторых, массовый неонатальный скрининг, который прошли 98,56 процента малышей, позволяет выявлять опасные заболевания на самых ранних стадиях и вовремя начинать лечение.
Основные причины смерти младенцев остаются теми же, что и раньше. Почти половина случаев — 44,7 процента — приходится на состояния, возникшие в перинатальном периоде, то есть непосредственно во время беременности и родов. Ещё 29,8 процента детей умирают из-за врождённых пороков развития. Внешние причины, такие как травмы или несчастные случаи, стали причиной 4,4 процента смертей. А вот инфекционные заболевания уносят жизни младенцев крайне редко — всего 0,9 процента от общего числа.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске вечером 3 мая произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась в Октябрьском районе, и в результате пострадал ребёнок.
Читайте также на портале Om1.ru.
В Новосибирске в ДТП с нетрезвым водителем пострадал ребёнок.