Младенческая смертность в Новосибирске снизилась до рекордных показателей

Основные причины смерти младенцев остаются теми же, что и раньше. Почти половина случаев — 44,7 процента — приходится на состояния, возникшие в перинатальном периоде, то есть непосредственно во время беременности и родов. Ещё 29,8 процента детей умирают из-за врождённых пороков развития. Внешние причины, такие как травмы или несчастные случаи, стали причиной 4,4 процента смертей. А вот инфекционные заболевания уносят жизни младенцев крайне редко — всего 0,9 процента от общего числа.