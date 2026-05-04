Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Государство через суд вернуло себе землю для детских дач в Бердске

Бердский городской суд Новосибирской области вынес решение по гражданскому делу, вернув государству земельный участок, предназначенный для строительства детских летних дач. С иском в интересах Российской Федерации выступил прокурор города Бердска, действовавший от лица Территориального управления Росимущества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как выяснилось в ходе разбирательства, спорный участок ранее стал предметом мошеннической схемы. За аферу с этой землёй уже был осуждён мужчина, однако в итоге территория оказалась в руках нового владельца, к которому и были предъявлены исковые требования.

Ответчик исковые требования не признал и попытался доказать в суде свою добросовестность. Он утверждал, что приобрёл участок на законных основаниях по возмездному договору купли-продажи. А значит, воля Российской Федерации была выражена объективно и прямо через заключение сделки с юридическим лицом и государственную регистрацию перехода права.

Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры. Исковые требования были удовлетворены, и земельный участок, расположенный в Бердске, истребован из незаконного владения в пользу Российской Федерации. Согласно документам, территория имеет расширенное целевое использование — она предназначена для эксплуатации и завершения строительства детских летних дач.