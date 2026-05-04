В Хабаровске пенсионерка лишилась 17 тысяч после «подарка от Горгаза»

В Хабаровске 66-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, поверив в обещание денежного приза якобы от компании «Горгаз», сообщает hab.aif.ru.
По словам заявительницы, в интернете она увидела рекламу с предложением «подарков для пенсионеров» и перешла по ссылке, после чего зарегистрировалась на неизвестном сайте.
Спустя некоторое время в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился менеджером компании и пояснил, что для получения денежного приза необходимо зайти в мобильное банковское приложение и выполнить определённые действия.
Пенсионерка выполнила инструкции, не до конца понимая их смысл. После этого с её банковской карты списали 17 200 рублей.
«Смысл действий заявительница не поняла, но выполнила условия, после чего с банковской карты на неизвестные реквизиты были списаны 17 200 рублей из личных накоплений. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ», — прокомментировал Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.