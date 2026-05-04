Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 4 мая

Адреса, где в Ростове отключат свет в понедельник, указали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 4 мая запланированы на десятках улиц, а значит, сотни людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Капустина, 16, 16/Б, 18/1 и 18/3;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица Западный карьер, 6;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

