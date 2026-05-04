Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 4 мая

Отключения света в Ростове на 4 мая запланированы на десятках улиц, а значит, сотни людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Капустина, 16, 16/Б, 18/1 и 18/3;
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица Западный карьер, 6;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
