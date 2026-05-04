На улицах Хабаровска появится разметка из холодного пластика

В Хабаровске начали наносить долговечную дорожную разметку из холодного пластика на гостевом маршруте города. Работы стартовали на улице Муравьёва Амурского (от Тургенева до Ленина), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для снижения нагрузки на дорожное движение работы выполняются в том числе ночью. Приоритетное внимание уделяется стоп линиям и пешеходным переходам — именно эти элементы разметки наносят с использованием холодного пластика.
Материал отличается высокой износостойкостью по сравнению с обычной краской, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и резким температурным перепадам. Благодаря быстрому затвердеванию сроки проведения работ сокращаются, что позволяет оперативно восстанавливать движение на обработанных участках.
Подрядная организация должна завершить нанесение разметки до 21 мая.
