В зоопарке под Омском официально открыли юбилейный туристический сезон

Праздник выдался солнечным и тёплым. Посетители с восторгом наблюдали за жизнью зверей, стали участниками показательных кормлений и тренингов. Гвоздём программы стал тренинг с величественными медведями. Белоснежная медведица Думка получила любимую свежайшую рыбку. Также гости угощали северных оленей, енотов-полоскунов, африканского льва Зевса и амурских тигров.