На Шымкентском НПЗ завершился плановый ремонт

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сообщило об успешном завершении ремонта на Шымкентском НПЗ.
Планово-предупредительные работы начались 27 марта и завершились на три дня раньше срока.
«Производство первичной переработки нефти вышло на рабочий режим 22 апреля, а производство глубокой переработки — 2 мая. В ходе ППР проведены освидетельствования более 573 единиц оборудования и 170 трубопроводов, а также капитальные ремонты ключевых печей и агрегатов, включая установки ЭЛОУ-АТ, гидроочистки дизельного топлива и каталитического крекинга», — сообщило руководство завода.
На предприятии заявили, что благодаря заранее сформированным резервам поставки нефтепродуктов во время ремонта оставались стабильными.
«Нынешний ППР стал важным этапом для Шымкентского НПЗ. Завод перешел на увеличенный межремонтный период. Следующие масштабные работы запланированы только в 2030 году. В 2028 году предусмотрен краткосрочный текущий ремонт отдельных установок», — отметило руководство завода.