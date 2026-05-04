Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Миланский «Интер» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. После этой победы он стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Наполи» и выиграл турнир за три тура до конца.