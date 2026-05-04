В Ростове предприниматели и компании начали продавать теплоходы

В Донской столице выставили на продажу сразу несколько теплоходов. Предложения появились на популярном сайте объявлений.
В Пролетарском районе Ростова продается теплоход типа РБТ 1956 года выпуска, предназначенный для портовых и рейдовых работ, а также буксировки судов.
Владелец пишет, что несмотря на солидный возраст теплоход находится в отличном paбoчeм cоcтоянии и просит за него 23 900 000 рублей.
В том же районе города предлагают купить прогулочный катер 1959 года выпуска вместимостью 50 пассажиров. За него просят 12 миллионов рублей. Владелец пишет, что теплоход был отремонтирован и полностью готов к работе: «Судно на ходу, заводи и поехали! Реальному покупателю -торг».
